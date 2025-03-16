الذكرى 48 لاستشهاد كمال جنبلاط.. هكذا يبدو المشهد من المختارة مباشرة

زار رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته سحر بعاصيري، ضريح كمال جنبلاط في المختارة، بمناسبة الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط، وكان باستقبالهما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والسيدات نورا وداليا وديانا جنبلاط.
أعلن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أن "الحكومة منكبة على ملء الشواغر في الوظائف والإدارات العامة، وأملنا أن تختار أفضل العناصر وأكثرهم كفاءة وعلما واستقامة، لكي يكونوا خير حاملين للبنان وشفعاء له، فيحصل بجهودهم وجهود جميع اللبنانيين على الخلاص من الفساد والفوضى والإنهيار والضياع".
حيا رئيس الجمهورية جوزاف عون ذكرى كمال جنبلاط لمناسبة مرور 48 عاماً على اغتياله، مشيراً إلى أنه "نستذكر اليوم رحيل كمال جنبلاط، زعيماً كبيراً في لبنان، ومناضلاً مؤمناً بحق فلسطين، ومفكراً مشعاً على المنطقة والعالم، وشهيداً في سبيل الحرية والتحرر من ذلك "السجن الكبير". ونستذكر معه، كما قال اليوم بالذات نجله الزعيم وليد جنبلاط، "الشهداء الأبرياء من أبناء المنطقة وخارجها، الذين سقطوا ظلماً وغدراً"، إثر تلك الجريمة البشعة، ونتعلم من تلك الدماء والأيام، أن لبنان، الدولة الجامعة، المنبثقة من إراداتنا الموحدة، هو حمايتنا الأكيدة الوحيدة".