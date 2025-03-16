وصول السفير السعودي في لبنان وليد بخاري إلى المختارة للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد كمال جنبلاط

حيا رئيس الجمهورية جوزاف عون ذكرى كمال جنبلاط لمناسبة مرور 48 عاماً على اغتياله، مشيراً إلى أنه "نستذكر اليوم رحيل كمال جنبلاط، زعيماً كبيراً في لبنان، ومناضلاً مؤمناً بحق فلسطين، ومفكراً مشعاً على المنطقة والعالم، وشهيداً في سبيل الحرية والتحرر من ذلك "السجن الكبير". ونستذكر معه، كما قال اليوم بالذات نجله الزعيم وليد جنبلاط، "الشهداء الأبرياء من أبناء المنطقة وخارجها، الذين سقطوا ظلماً وغدراً"، إثر تلك الجريمة البشعة، ونتعلم من تلك الدماء والأيام، أن لبنان، الدولة الجامعة، المنبثقة من إراداتنا الموحدة، هو حمايتنا الأكيدة الوحيدة".