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محليات

باسيل: احتلال اسرائيل لأراضي لبنانية جديدة والسكوت عنه دولياً واستساغته داخلياً يضع لبنان أمام خطر مشروع اسرائيل التوسّعي الذي لم يوقفه اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701

2025-03-16 | 06:41
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باسيل: احتلال اسرائيل لأراضي لبنانية جديدة والسكوت عنه دولياً واستساغته داخلياً يضع لبنان أمام خطر مشروع اسرائيل التوسّعي الذي لم يوقفه اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701
باسيل: احتلال اسرائيل لأراضي لبنانية جديدة والسكوت عنه دولياً واستساغته داخلياً يضع لبنان أمام خطر مشروع اسرائيل التوسّعي الذي لم يوقفه اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701
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باسيل: احتلال اسرائيل لأراضي لبنانية جديدة والسكوت عنه دولياً واستساغته داخلياً يضع لبنان أمام خطر مشروع اسرائيل التوسّعي الذي لم يوقفه اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701

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09:20

الرئيس سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة

زار رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته سحر بعاصيري، ضريح كمال جنبلاط في المختارة، بمناسبة الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط، وكان باستقبالهما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والسيدات نورا وداليا وديانا جنبلاط.

09:20

الرئيس سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة

زار رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته سحر بعاصيري، ضريح كمال جنبلاط في المختارة، بمناسبة الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط، وكان باستقبالهما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والسيدات نورا وداليا وديانا جنبلاط.

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09:14

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الرئيس عون في ذكرى كمال جنبلاط: قضى شهيداً في سبيل الحرية والتحرر من السجن الكبير
08:16

الرئيس عون في ذكرى كمال جنبلاط: قضى شهيداً في سبيل الحرية والتحرر من السجن الكبير

حيا رئيس الجمهورية جوزاف عون ذكرى كمال جنبلاط لمناسبة مرور 48 عاماً على اغتياله، مشيراً إلى أنه "نستذكر اليوم رحيل كمال جنبلاط، زعيماً كبيراً في لبنان، ومناضلاً مؤمناً بحق فلسطين، ومفكراً مشعاً على المنطقة والعالم، وشهيداً في سبيل الحرية والتحرر من ذلك "السجن الكبير". ونستذكر معه، كما قال اليوم بالذات نجله الزعيم وليد جنبلاط، "الشهداء الأبرياء من أبناء المنطقة وخارجها، الذين سقطوا ظلماً وغدراً"، إثر تلك الجريمة البشعة، ونتعلم من تلك الدماء والأيام، أن لبنان، الدولة الجامعة، المنبثقة من إراداتنا الموحدة، هو حمايتنا الأكيدة الوحيدة".

08:16

الرئيس عون في ذكرى كمال جنبلاط: قضى شهيداً في سبيل الحرية والتحرر من السجن الكبير

حيا رئيس الجمهورية جوزاف عون ذكرى كمال جنبلاط لمناسبة مرور 48 عاماً على اغتياله، مشيراً إلى أنه "نستذكر اليوم رحيل كمال جنبلاط، زعيماً كبيراً في لبنان، ومناضلاً مؤمناً بحق فلسطين، ومفكراً مشعاً على المنطقة والعالم، وشهيداً في سبيل الحرية والتحرر من ذلك "السجن الكبير". ونستذكر معه، كما قال اليوم بالذات نجله الزعيم وليد جنبلاط، "الشهداء الأبرياء من أبناء المنطقة وخارجها، الذين سقطوا ظلماً وغدراً"، إثر تلك الجريمة البشعة، ونتعلم من تلك الدماء والأيام، أن لبنان، الدولة الجامعة، المنبثقة من إراداتنا الموحدة، هو حمايتنا الأكيدة الوحيدة".

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