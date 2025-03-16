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قذائف وتوترات عند الحدود اللبنانية السورية.. فماذا يحدث؟
2025-03-16 | 16:10
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قذائف وتوترات عند الحدود اللبنانية السورية.. فماذا يحدث؟
أفاد مراسل "الجديد" بسقوط قذائف صاروخية في بلدة القصر الحدودية مصدرها الأراضي السورية، وذلك على خلفية مقتل ثلاثة من عناصر هيئة تحرير الشام ظهر اليوم في البلدة.
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