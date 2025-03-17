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محليات

الجفاف الحاد يجبر “مصلحة الليطاني” على توقيف معامل كهرومائية

2025-03-17 | 04:36
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الجفاف الحاد يجبر “مصلحة الليطاني” على توقيف معامل كهرومائية
الجفاف الحاد يجبر “مصلحة الليطاني” على توقيف معامل كهرومائية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن توقيف كلي لمعمل عبد العال، وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع، اعتبارًا من 17 آذار 2025، وذلك بسبب الجفاف الحاد الذي يشهده لبنان هذا العام، وهو الأسوأ منذ أكثر من 65 عامًا.

وأوضحت المصلحة أن مخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدله الطبيعي، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء بهدف الحفاظ على كميات المياه اللازمة لتغذية مشاريع الري خلال فصل الصيف، وتأمين إنتاج الطاقة الكهرومائية خلال ساعات الذروة.

وفي هذا السياق، قامت المصلحة بإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات 15 ك.ف. في معملي عبد العال وأرقش، التي تغذي شبكات مؤسسة كهرباء لبنان في البقاع الغربي (سحمر، مشغرة، القرعون، صغبين وجوارها)، والشوف (جون، باتر وجوارهما)، وقضاء جزين وإقليم التفاح.

كما أكدت المصلحة أن الكهرباء التي تصل إلى القرى والبلدات المغذاة مباشرة من معملي عبد العال وأرقش ستعتمد على إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، والتي تتحمل مسؤولية برامج التقنين في هذه المناطق.

واغتنامًا لفترة التوقيف، ستقوم المصلحة بإجراء صيانة شاملة للمجموعات الإنتاجية والمنشآت المائية في المعامل المتوقفة. كما دعت جميع المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتجنب زيادة الأحمال على خطوط التوتر المتوسط 15 ك.ف.، الأمر الذي قد يؤدي إلى أعطال تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية.

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تجدد التزامها بضمان إدارة مستدامة للموارد المائية، وتؤكد سعيها إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الحالية، بما يضمن استمرار تزويد المناطق المستفيدة بمياه الري والطاقة الكهربائية وفق الإمكانات المتاحة

الجفاف الحاد يجبر “مصلحة الليطاني” على توقيف معامل كهرومائية

محليات

مصلحة الليطاني

نهر الليطاني

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