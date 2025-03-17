لبنانيان فقدا داخل الحدود السورية.. ومصادر أمنية تكشف تفاصيل

أفادت مصادر أمنية للجديد، أنه "في صباح يوم الاثنين، اختفى المزارعان محمد وأحمد نورس مدلج، وهما لبنانيان يحملان الجنسية السورية ومتزوجان من سوريات، في منطقة الفاضلية واللذان قررا البقاء داخل الاراضي السورية بعد تلقيهما ضمانات من السلطات السورية الجديدة بعدم التعرض لهما.

وأضافت المصادر، "ومع تجدد الاشتباكات على اثر مقتل 3 عناصر من هيئة تحرير الشام داخل الاراضي اللبنانية وتعرض المنطقة للقصف العنيف والاشتباكات المستمرة بين الجيش السوري والمسلحين اللبنانيين والتي تطورت الى قيام وحدات من الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران. العائلة، فوجئت بتدهور الوضع الأمني مما أدى إلى اختفاء الشابين بشكل مفاجئ، دون أن تتوفر أي معلومات مؤكدة حول مصيرهما".



وفقًا للمعلومات المتداولة، تلقت عائلة الشابين خبرًا يفيد بمقتلهما، رغم أنه لم يتم التحقق من وجود جثث حتى الآن، كما انتشرت رواية أخرى تفيد بأن الشابين محتجزان لدى هيئة تحرير الشام وأن هناك مفاوضات جارية للإفراج عنهما، في الوقت نفسه، تم تداول فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص من عرب المكالدة يقفون بالقرب من جثة على الأرض، وقالوا إنهم يسعون للانتقام لمقتل أحد أفرادهم إثر الاشتباكات التي وقعت يوم أمس. ومع ذلك، لم يتأكد بعد ما إذا كانت الجثة على الأرض تعود بالفعل إلى أحد الشابين من عائلة مدلج.