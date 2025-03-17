لبنانيان فقدا داخل الحدود السورية.. ومصادر أمنية تكشف تفاصيل

عاجل
جوائز الجديد بطلت محصورة بخان زمان وبس! كونوا كتار اليوم الساعة 7 المسا بوسط مدينة جبيل لتكونوا من الرابحين
جوائز الجديد بطلت محصورة بخان زمان وبس! كونوا كتار اليوم الساعة 7 المسا بوسط مدينة جبيل لتكونوا من الرابحين
عيد الام السنة غير "مع وديع" .. لاقونا مع امهاتكن ابتداء من اليوم بـ Beirut Hall لتدخلوا بالسحب على السيارة نهار الجمعة
عيد الام السنة غير "مع وديع" .. لاقونا مع امهاتكن ابتداء من اليوم بـ Beirut Hall لتدخلوا بالسحب على السيارة نهار الجمعة
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين في نفق المطار باتجاه ‎خلدة ما ادى الى ازدحام مروري
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين في نفق المطار باتجاه ‎خلدة ما ادى الى ازدحام مروري
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
27 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

لبنانيان فقدا داخل الحدود السورية.. ومصادر أمنية تكشف تفاصيل

2025-03-17 | 08:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنانيان فقدا داخل الحدود السورية.. ومصادر أمنية تكشف تفاصيل

أفادت مصادر أمنية للجديد، أنه "في صباح يوم الاثنين، اختفى المزارعان محمد وأحمد نورس مدلج، وهما لبنانيان يحملان الجنسية السورية ومتزوجان من سوريات، في منطقة الفاضلية واللذان قررا البقاء داخل الاراضي السورية بعد تلقيهما ضمانات من السلطات السورية الجديدة بعدم التعرض لهما.

وأضافت المصادر، "ومع تجدد الاشتباكات على اثر مقتل 3 عناصر من هيئة تحرير الشام داخل الاراضي اللبنانية وتعرض المنطقة للقصف العنيف والاشتباكات المستمرة بين الجيش السوري والمسلحين اللبنانيين والتي تطورت الى قيام وحدات من الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران. العائلة، فوجئت بتدهور الوضع الأمني مما أدى إلى اختفاء الشابين بشكل مفاجئ، دون أن تتوفر أي معلومات مؤكدة حول مصيرهما". 

وفقًا للمعلومات المتداولة، تلقت عائلة الشابين خبرًا يفيد بمقتلهما، رغم أنه لم يتم التحقق من وجود جثث حتى الآن، كما انتشرت رواية أخرى تفيد بأن الشابين محتجزان لدى هيئة تحرير الشام وأن هناك مفاوضات جارية للإفراج عنهما، في الوقت نفسه، تم تداول فيديو يظهر فيه مجموعة من الأشخاص من عرب المكالدة يقفون بالقرب من جثة على الأرض، وقالوا إنهم يسعون للانتقام لمقتل أحد أفرادهم إثر الاشتباكات التي وقعت يوم أمس. ومع ذلك، لم يتأكد بعد ما إذا كانت الجثة على الأرض تعود بالفعل إلى أحد الشابين من عائلة مدلج.
لبنانيان فقدا داخل الحدود السورية.. ومصادر أمنية تكشف تفاصيل

محليات

سوريا

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون: بناء الثقة يبدأ بقضاء نزيه وأمن ممسوك
وزارة الصحة: شهيد إثر الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة يحمر

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025