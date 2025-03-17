"سارق خليوي في الرملة البيضاء".. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 11-3-2025، اشتبهت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت بأحد الأشخاص عند تقاطع غانا الأسد في محلة الرملة البيضاء، وبتفتيشه عثر بحوزته على هوية وإجازة سوق مغايرتين لهويته، حيث تم توقيفه، وتبين انه يدعى:



- ع. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)



تم تسليمه الى فصيلة الرملة البيضاء.



بالتحقيق معه، ونتيجة استقصاءات وتحريات مكثفة عن صاحب المستندين، اعترف الموقوف بإقدامه على سرقة هاتف خلوي من داخل سيارة عند تقاطع الرحاب – بئر حسن، وان الهوية وإجازة السوق الّلتان ضُبِطتا بحوزته كانتا بداخله. كما اعترف، بقيامه بسرقة هواتف خلوية من أحد المطاعم في بيروت، بعد ان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق عملية السرقة.



تم تسليم الهاتف الخلوي والمستندات لصاحبها، فيما أودع الموقوف القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، عملا بإشارة القضاء المختص".