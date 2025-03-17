مراسلة الجديد: القوات السورية دخلت الجزء السوري من بلدة حوش السيد علي ولم تدخل الحدود اللبنانية

النائب علي المقداد لـ #هنا_بيروت: هناك خطة ممنهجة ومبرمجة للتهجير الدائم للبنانيين الموجودين على الحدود بين لبنان وسوريا والجيش اللبناني تدخّل عند الاعتداء على الأراضي اللبنانية