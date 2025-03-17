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محليات

الدفاع السورية: اتفاق مع الجيش اللبناني على وقف النار وتعزيز التنسيق على الحدود

2025-03-17 | 17:25
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الدفاع السورية: اتفاق مع الجيش اللبناني على وقف النار وتعزيز التنسيق على الحدود
الدفاع السورية: اتفاق مع الجيش اللبناني على وقف النار وتعزيز التنسيق على الحدود
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الدفاع السورية: اتفاق مع الجيش اللبناني على وقف النار وتعزيز التنسيق على الحدود

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جريمة بحق طفل سوري في جويا.. وآل جعفر يتبرأون

هزت بلدة جويا، في منطقة صور، جريمة مروعة، تمثلت بإقدام شاب من البلدة، مواليد العام الفين، يدعى م ج على إستدراج طفل من التابعية السورية، يبلغ من العمر ست سنوات، يدعى ر ع. وعمل على قتله، بواسطة الذبح. دون معرفة الاسباب والخلفيات حتى الساعة.
وقد عمدت قوى الامن الداخلي على توقيف الجاني، حيث باشرت التحقيق في الحادث.

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