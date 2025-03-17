الدفاع السورية: اتفاق مع الجيش اللبناني على وقف النار وتعزيز التنسيق على الحدود

تحت عبارة "باي باي رشا"، برر البيت الأبيض بتغريدة على "X" ترحيله للطبيبة اللبنانية رشا علوية لكونها سافرت إلى بيروت لحضور جنازة أمين عام حـ.زب الله حسن نصر الله، وقد اعترفت علوية بذلك علنًا أمام ضباط الجمارك وحماية الحدود.
أجرى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اتصالا بنظيره السوري مرهف ابو قصرة وبحثا في التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية.
هزت بلدة جويا، في منطقة صور، جريمة مروعة، تمثلت بإقدام شاب من البلدة، مواليد العام الفين، يدعى م ج على إستدراج طفل من التابعية السورية، يبلغ من العمر ست سنوات، يدعى ر ع. وعمل على قتله، بواسطة الذبح. دون معرفة الاسباب والخلفيات حتى الساعة.وقد عمدت قوى الامن الداخلي على توقيف الجاني، حيث باشرت التحقيق في الحادث.