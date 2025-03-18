بالفيديو - اشتباكات ليلية وقعت بين مخيم البداوي ووادي النحلة

كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على إكس:

"تتوسع الحملات والحملات المضادة عشية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. ويبدو ان هناك من يريد حاكماً على هواه وهوى القطاع المصرفي احد المسؤولين عن الأزمة. إلى رئيسَيْ الجمهورية والحكومة والوزراء نتوجه بتمني حسم هذا الأمر سريعاً بعيداً عن كل قوى الضغط المصلحية من أي جهة أتت. لعلّ من المفيد التذكير أن أي اختيار من بين صفوف المصرفيين والماليين هو تكرار لحقبة رياض سلامة. والأجدى هو النظر في تعيين اقتصادي مرموق أو قانوني متمرّس".