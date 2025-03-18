هكذا تراقب إسرائيل عناصر حزب الله! (فيديو)

هكذا تراقب إسرائيل عناصر حزب الله!
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو يظهر كيف تجري عملية مراقبة دقيقة لأحد عناصر حزب الله جنوب لبنان، وصولاً الى استهدافه خلال قيادته سيارته على طريق بلدة بر ج الملوك قرب كفركلا.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/8rD6Tlano4
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 18, 2025
هكذا تراقب إسرائيل عناصر حزب الله!
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو يظهر كيف تجري عملية مراقبة دقيقة لأحد عناصر حزب الله جنوب لبنان، وصولاً الى استهدافه خلال قيادته سيارته على طريق بلدة بر ج الملوك قرب كفركلا.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/8rD6Tlano4
أصدر حزب الله بياناً حول استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء فيه:
إجتمع أهالي بلدة كفرشوبا في إفطار رمضاني أعالي منطقة العرقوب، فوق الأنقاض، ورغم الدمار الذي خلّفه العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان.