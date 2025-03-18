إفطار رمضاني.. فوق الأنقاض ورغم الدمار (فيديو)

إفطار رمضاني جامع في كفرشوبا.. فوق الأنقاض ورغم الدمار
إجتمع أهالي بلدة كفرشوبا في إفطار رمضاني أعالي منطقة العرقوب، فوق الأنقاض، ورغم الدمار الذي خلّفه العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/Dll5f5ee5b
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 18, 2025
إفطار رمضاني جامع في كفرشوبا.. فوق الأنقاض ورغم الدمار
إجتمع أهالي بلدة كفرشوبا في إفطار رمضاني أعالي منطقة العرقوب، فوق الأنقاض، ورغم الدمار الذي خلّفه العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/Dll5f5ee5b
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