حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

لَقَّم بنيامين نتنياهو صواريخَه ضد اهلِ غزة وصَبَّ فوق الصواريخ قنابلَ من طراز ايتمار بن غفير العائدِ الى الحكومة الاسرائيلية على دماءِ اطفالِ القطاع.. خمسُمئةِ شهيدٍ على سُحورٍ واحد وفي ليلةِ اضاءاتٍ بالأخضر بعد وصول الموافقة الاميركية على الإبادة الثانية، مئةٌ واربعةٌ وسبعون طِفلاً وتسعٌ وثمانون امرأةً ومدنيون شهداءُ ومئاتُ الجرحى في عدوانٍ مفاجىء قررته اسرائيل بديلاً عن التفاوض مع حماس لإطلاق الأسرى، ولم يَطلَعْ صباحٌ على اهل القطاع حتى كان البيتُ الابيض قد اعلن توقيعَه على صفْقة الحرب
على مشهدية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، تتجه الأنظار الى جلسة الخميس الوزارية والتي لا تقل أهمية عن انتخابات رئاسة الجمهورية والتعيينات الأمنية، وسط جهود كبيرة تبذل للاتفاق على اسم لتعيينه حاكما بين يومي الخميس والجمعة، وفي المعلومات أن اختيار الحاكم الجديد سيعكس مستوى الدعم والتمويل من المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة وتحديدا من منظور الولايات المتحدة الاميركية، أما بالنسبة لفرنسا فتقول الصحافية رنده تقي الدين للجديد إن باريس والرئاسة مهتمتان بموضوع الحاكمية، وحيدت فيه تقي الدين زيارة لودريان عن ملف الحاكمية.