اجواء رمضانية مميزة وجوائز قيمة بـ "رمضان احلى بخان زمان" الآن على الجديد

على مشهدية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، تتجه الأنظار الى جلسة الخميس الوزارية والتي لا تقل أهمية عن انتخابات رئاسة الجمهورية والتعيينات الأمنية، وسط جهود كبيرة تبذل للاتفاق على اسم لتعيينه حاكما بين يومي الخميس والجمعة، وفي المعلومات أن اختيار الحاكم الجديد سيعكس مستوى الدعم والتمويل من المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة وتحديدا من منظور الولايات المتحدة الاميركية، أما بالنسبة لفرنسا فتقول الصحافية رنده تقي الدين للجديد إن باريس والرئاسة مهتمتان بموضوع الحاكمية، وحيدت فيه تقي الدين زيارة لودريان عن ملف الحاكمية.