بعبارات تخوينية.. استقبال الجيش في حوش السيد علي: لبيك يا نصرالله! (فيديو)

بعبارات تخوينية.. استقبال الجيش في حوش السيد علي: لبيك يا نصرالله!



انتشر مقطع مصور يظهر قيام حشد من الأشخاص في بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا باطلاق عبارات تخوينية بحق الجيش اللبناني وسط هتافات "لبيك يا نصرالله".



وكان الجيش اللبناني بدأ بالتمركز في بلدة حوش السيد علي… pic.twitter.com/3vcJbNrdSA — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 19, 2025

وكان الجيش اللبناني بدأ بالتمركز في بلدة حوش السيد علي للجهة اللبنانية، بعد انسحاب الجيش والأمن العام السوري من المناطق التي سبق وأن توغل فيها خلال الاشتباكات مع العشائر.



وسُجل دخول 60 آلية إلى الجهة اللبنانية من البلدة، وعزز الجيش تواجده مستحدثاً نقاطاً عسكرية وأمنية داخلها.