بعبارات تخوينية.. استقبال الجيش في حوش السيد علي: لبيك يا نصرالله! (فيديو)

بعبارات تخوينية.. استقبال الجيش في حوش السيد علي: لبيك يا نصرالله!
انتشر مقطع مصور يظهر قيام حشد من الأشخاص في بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا باطلاق عبارات تخوينية بحق الجيش اللبناني وسط هتافات "لبيك يا نصرالله".
وكان الجيش اللبناني بدأ بالتمركز في بلدة حوش السيد علي… pic.twitter.com/3vcJbNrdSA
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 19, 2025
بعبارات تخوينية.. استقبال الجيش في حوش السيد علي: لبيك يا نصرالله!
انتشر مقطع مصور يظهر قيام حشد من الأشخاص في بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا باطلاق عبارات تخوينية بحق الجيش اللبناني وسط هتافات "لبيك يا نصرالله".
وكان الجيش اللبناني بدأ بالتمركز في بلدة حوش السيد علي… pic.twitter.com/3vcJbNrdSA
لبّى وزير الخارجية يوسف رجي دعوة الرابطة المارونية إلى لقاء عقد في مقرها في منطقة المدور، بحضور رئيس الرابطة السفير خليل كرم، عدد من رؤسائها السابقين، أعضاء المجلس التنفيذي واللجنة السياسية في الرابطة.