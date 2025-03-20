النائب ‌‏إبراهيم الموسوي رداً على اتهام حزب الله بالتنصل من اتفاق وقف النار: موقف ‏خطير ينقلب ‏على الثوابت الوطنية وسياسات الحكومة ويعطي العدو تبريراً لاعتداءاته وصك براءة ‏مفتوح للمضي في إجرامه