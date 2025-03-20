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وزير الإعلام بول مرقص: لم يتمّ بعد إلغاء شهادة "البريفيه" ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر
2025-03-20 | 10:17
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وزير الإعلام بول مرقص: لم يتمّ بعد إلغاء شهادة "البريفيه" ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر
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