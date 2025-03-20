مراسل الجديد: غارات إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة جباع في إقليم التفاح

أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن مدعي عام التمييز قرر منع سفر وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد إخبار تلقته لجنة الاقتصاد في مجلس النواب.وأشارت المعلومات أن النائب أشرف بيضون قدم اليوم ملفًا كاملًا يتعلق بمخالفات سلام في لجنة الرقابة على شركات التأمين.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة جباع في إقليم التفاح، مستهدفًا مواقع في المنطقة. كما نفذ غارتين في البقاع، الأولى على السلسلة الشرقية في منطقة الشعرة، والثانية على السلسلة الغربية بين بلدتي شمسطار وطاريا. قناة 14 الإسرائيلية زعمت بأن الغارات استهدفت أهدافًا تابعة لحزب الله في منطقة البقاع شرقي لبنان.