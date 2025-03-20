بالفيديو: غارات إسرائيلية ليلية.. جنوباً وبقاعاً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، يتوقع هطول الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع في المناطق الجنوبية والداخلية حتى الفترة المسائية، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.