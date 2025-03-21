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محليات

قائد الجيش عقد إجتماعاً إستثنائياً في اليرزة.. وتوجيهات للعسكريين في المرحلة الراهنة!

2025-03-21 | 11:57
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قائد الجيش عقد إجتماعاً إستثنائياً في اليرزة.. وتوجيهات للعسكريين في المرحلة الراهنة!
قائد الجيش عقد إجتماعاً إستثنائياً في اليرزة.. وتوجيهات للعسكريين في المرحلة الراهنة!

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة.

أكد العماد هيكل أن تسلُّمه قيادة الجيش دليل ثقة كبيرة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومن مجلس الوزراء، وأن هذه الثقة تترافق مع مسؤولية كبيرة بالنظر إلى التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان والمنطقة. كما لفت إلى أن المؤسسة العسكرية بقيت على مدى المراحل الماضية، بما فيها من صعوبات، مؤسسة متماسكة مبنية على الثوابت والمبادئ الوطنية، والضامنة لأمن لبنان، مشيرًا إلى أهمية الجهود التي يبذلها العناصر كافة، ضباطًا ورتباء وأفرادًا، وتضحيات الشهداء والجرحى، في تعزيز قوة الجيش ونَيله ثقة اللبنانيين. كذلك اعتبر أن نجاح الجيش خلال السنوات السابقة يثبت صوابية أدائه الوطني، وأن القيادة ستعمل في المرحلة القادمة على تأمين الاستمرارية معتمِدة معايير الكفاءة والشفافية.

في هذا السياق، توجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: "أعدكم أن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار ١٧٠١ بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، ومواجهة الاعتداءات والخروقات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرُّض للمؤسسة".

بعدها تطرق قائد الجيش إلى مسألة حقوق العسكريين: "سأعمل بكل طاقتي لدعم حقوق العسكريين، سواءٌ العسكريون في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون، وكذلك عائلات الشهداء بما يليق بتضحياتهم".

وختم معربًا عن شكره لرئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده على جهوده المبذولة خلال تسلُّمه أمانة القيادة، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الوعي والاستعداد الكامل للتضحية في سبيل لبنان، وأن الجيش جاهز للقيام بدوره مهما بلغت الصعوبات.
 
 
قائد الجيش عقد إجتماعاً إستثنائياً في اليرزة.. وتوجيهات للعسكريين في المرحلة الراهنة!

محليات

قائد الجيش

رودولف هيكل

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