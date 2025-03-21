من بيروت إلى أوروبا.. ضبط 1100 كلغ من حشيشة الكيف معدة للتهريب

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لضبط عمليّات تهريب المخدّرات والحدّ من انتشارها، وضمن إطار خطّة أمنيّة وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة هذه الآفة على جميع الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شبكة بتهريب المخدّرات إلى إحدى الدّول الأوروبيّة داخل مواد غذائيّة.

نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات التي قام بها هذا المكتب وجمع وتحليل المعلومات، جرى التّأكّد من وصول هذه الشّحنة إلى إحدى الحاويات في مرفأ بيروت، وبعد التّنسيق مع شعبة مكافحة المخدّرات في مديريّة الجمارك العامّة، والكشف عليها، تبيّن أنها تحتوي على مادّة حشيشة الكيف مخبّأة داخل علب كرتونية لمواد غذائية، وقد بلغت زِنتها طن و100 كلغ ، تمّ ضبطها.

من خلال الرّصد والمتابعة، تمكّن المكتب المذكور من تحديد صاحب الشّحنة الذي يستعمل بطاقة هويّة مزوّرة، ويدعى ع. س. (من مواليد عام1984، لبناني)، الذي عُمِّمَ بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه، وتبيّن لاحقًا أنّه غادر الأراضي اللّبنانية إلى سوريا.

من خلال عمليّة احترافية، استدرجته عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي إلى لبنان، حيث أوقف من قبل الأمن العام اللّبناني في أثناء محاولته الدّخول إلى الأراضي اللّبنانية عند معبر المصنع.

وبعمليّة متزامنة، ألقت عناصر المكتب بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدّرات الاقليمي في البقاع القبض على أحد العاملين لدى (ع. س.) في بلدة المرج - البقاع، وهو ح. ع. (مواليد عام 1999، سوري).

كما جرت مداهمة مرآب عائد لـ (ع. س.) في البلدة المذكورة بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، حيث عُثِرَ على كميّة من المواد الغذائيّة التي جرى استبدالها بكميّة المخدّرات المضبوطة.

من خلال التّحقيقات، ثَبُتَ تورّط الموقوف الأوّل بعمليّات تهريب سابقة وبتزوير مستندات.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وعُمِّمَت بلاغات بحث وتحرٍّ بحق متورّطين آخرين، بناءً على إشارة القضاء المختص".