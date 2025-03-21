رحيل الزميلة هدى شديد بعد صراع طويل مع مرض السرطان

النائب فراس حمدان بعد لقائه الرئيس عون: أكّدتُ على أهمية مواكبة العهد الجديد بإصلاحات على المستويات القضائية والإدارية والمالية وشدّدتُ على دور الدولة في بسط السيادة والدفاع عن الوطن