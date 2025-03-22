وزير الدفاع: التحقيقات بدأت.. ونرفض العودة لما قبل وقف النار

ولفت منسى الى أن "الجيش اللبناني باشر التحقيق في ملابسات اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة"، مطالباً الدول الراعية لاتفاق وقف النار بـ"ردع العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته المتمادية تحت حجج واهية وذرائع كاذبة"، مؤكدا "اهمية تفعيل عمل لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق وقف النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني، الذي يؤدي مهامه بجدية ومسؤولية على كل الاراضي اللبنانية".

كما دعا وزير الدفاع، اللبنانيين الى "التحلي بالوعي والتنبه لمحاولات الإيقاع بين الجيش اللبناني والاهالي الصامدين في قراهم وبلداتهم وزعزعة الثقة بينهما، وزرع الشقاق بين الدولة والشعب عبر التهويل والتضليل الذي يمارسه العدو الاسرائيلي.

وأكد الوزير منسى أن "الدولة اللبنانية ماضية في التحرك على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لضمان سيادة لبنان وأمن شعبه وسلامة اراضيه وحماية حدوده شمالا وشرقا وجنوبا".