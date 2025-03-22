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مراسل الجديد: الغارة على حوش السيد علي إستهدفت الأراضي اللبنانية وأدت الى سقوط إصابات
2025-03-22 | 14:12
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مراسل الجديد: الغارة على حوش السيد علي إستهدفت الأراضي اللبنانية وأدت الى سقوط إصابات
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الأراضي
اللبنانية
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