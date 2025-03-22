مراسل الجديد: الغارة على حوش السيد علي إستهدفت الأراضي اللبنانية وأدت الى سقوط إصابات

الرئيس جوزاف عون: الزيارة إلى السعودية ستكون مناسبة ايضاً لشكر المملكة على احتضانها اللبنانيين الذي وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون، وساهموا في نهضتها العمرانية والاقتصادية