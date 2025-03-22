اذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل حاولت اليوم القضاء على شخصية مهمة في حزب الله ويجري التأكد من نجاح العملية

شارك رئيس حزب التقدمي الإشتراكي السابق، وليد جنبلاط، في لقاء حواري مفتوح عبر تطبيق "زوم" مع الحركة الوطنية للتواصل - درب المعلم، حيث تم تناول موضوع سلطان باشا الأطرش والشهيد كمال جنبلاط، بحضور المحامي سعيد نفاع وفاعليات اجتماعية وفكرية. تم التطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بحالة طائفة الموحدين الدروز وعرب 48.
نددت فرنسا مساء اليوم السبت بإطلاق صواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مع دعوة الدولة العبرية إلى "ضبط النفس إثر استئنافها ضرباتها ردا على" هذا الأمر، وفق "فرانس برس".
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية أدت إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة اربعين بجروح، وذلك وفق الحصيلة التفصيلية التالية: