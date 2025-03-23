إسرائيل أبلغت أميركا: مستمرون باستهداف أي تحرك لحزب الله (نداء الوطن)

علمت صحيفة نداء الوطن أنّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون أجرى في الساعات الماضية، سلسلة اتصالات مع الجانب الأميركي، لاقت تجاوباً وأسفرت عن تحييد العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية عن دائرة الاستهداف، لكنّ الإسرائيليين أبلغوا الأميركيين بأنّهم سيستمرّون باستهداف أيّ تحرّك لـ "حزب الله" في أي منطقة مع تحييد المدنيين ومؤسسات الدولة".