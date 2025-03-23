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إسرائيل أبلغت أميركا: مستمرون باستهداف أي تحرك لحزب الله (نداء الوطن)

2025-03-23 | 02:49
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إسرائيل أبلغت أميركا: مستمرون باستهداف أي تحرك لحزب الله (نداء الوطن)
إسرائيل أبلغت أميركا: مستمرون باستهداف أي تحرك لحزب الله (نداء الوطن)

علمت صحيفة نداء الوطن أنّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون أجرى في الساعات الماضية، سلسلة اتصالات مع الجانب الأميركي، لاقت تجاوباً وأسفرت عن تحييد العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية عن دائرة الاستهداف، لكنّ الإسرائيليين أبلغوا الأميركيين بأنّهم سيستمرّون باستهداف أيّ تحرّك لـ "حزب الله" في أي منطقة مع تحييد المدنيين ومؤسسات الدولة".

وتابعت المصادر بأنّ "الأوامر أعطيت للجيش والقوى الأمنية بالتشدّد جنوباً ومنع أي عمل قد يجرّ البلاد إلى جولة جديدة من الحرب".
 
 
 
 
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