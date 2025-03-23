لبنان يودّع الاعلامية هدى شديد.. وصلاة على راحة نفسها في كنيسة مار جرجس وسط بيروت

ردّت هيئة أبناء العرقوب على مواقف مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق داڤيد شينكر حول مزارع شبعا، مؤكدة أن المزارع لبنانية وملك لأصحابها اللبنانيين.
لساعات، حلقت مسيرتان إسرائيليتان من طرازين مختلفين فوق بلدات في جنوب لبنان على علّو منخفض جداً، حيث وثّق أحد المواطنين المشهد.لمشاهدة الفيديو:
أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تصعيد العدو الإسرائيلي للاعتداءات على الأراضي اللبنانية منذ أمس وحتى اليوم. وأوضح البيان أن العدو نفذ عشرات الغارات الجوية على مناطق جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فضلاً عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.