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محليات

بري: لسنا في وارد التطبيع مع إسرائيل و"الحزب" ملتزم بالاتفاق

2025-03-23 | 12:33
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بري: لسنا في وارد التطبيع مع إسرائيل و&quot;الحزب&quot; ملتزم بالاتفاق
بري: لسنا في وارد التطبيع مع إسرائيل و"الحزب" ملتزم بالاتفاق

أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن "لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه".

وأضاف بري في حديث للشرق الأوسط، أن "الجيش اللبناني هو الآن على جهوزيته لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني، لكن المشكلة تكمن برفض إسرائيل الانسحاب من عدد من النقاط، وهذا ما حال دون انتشاره حتى الحدود الدولية بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل)".

وأكد أن "حزب الله" يلتزم بالاتفاق، ولم يعرقل تنفيذه، وانسحب من جنوب الليطاني، ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها على البلدات الجنوبية، وصولاً إلى البقاع والحدود الدولية بين لبنان وسوريا، مؤكداً أن «الحزب يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية لوقف النار، ويتّبع سياسة ضبط النفس، ويقف خلف الدولة اللبنانية لتطبيق الاتفاق بتثبيت وقف النار".

ورأى بري أن «الاتفاق الذي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب إسرائيل، وانتشار الجيش، وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، لكنها ترفض الانسحاب، وتستمر في اعتداءاتها. وكان آخرها ما حصل في الساعات الماضية، متذرّعة بحجة واهية بإطلاق صواريخ على مستعمرة المطلة".

وتوقف أمام الاقتراح الذي ينص على أن يتشكّل الوفد اللبناني من عسكريين ومدنيين يتمتعون بصفة دبلوماسية للتفاوض في إطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها، وتثبيت الحدود اللبنانية - الإسرائيلية استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بين البلدين عام 1949. على أن تشمل النقاط المتداخلة التي تحفّظ عليها لبنان والواقعة على الخط الأزرق، وقال إن "مثل هذا الاقتراح غير قابل للبحث لأن مجرد القبول به يعني الإطاحة باتفاق وقف النار الذي يجب أن ينفّذ برعاية الـ(يونيفيل)، وبإشراف اللجنة (الخماسية)".

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، مورغن أورتاغوس، ستصل، في الساعات المقبلة، إلى تل أبيب لإجراء جولة من الاتصالات تشمل القيادة الإسرائيلية، وعلى جدول أعمالها التحضير لورقة عمل هي بمثابة خريطة طريق للبدء بتنفيذ النقاط الثلاث التي كانت تحدثت عنها سابقاً، وتتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين.

بري: لسنا في وارد التطبيع مع إسرائيل و"الحزب" ملتزم بالاتفاق

محليات

نبيه بري

لبنان

إسرائيل

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وفد لبناني إلى سوريا الأربعاء
16:14

وفد لبناني إلى سوريا الأربعاء

كشفت مصادر متابعة لـ"المدن" أنه بنتيجة التنسيق بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، سيجري وفد لبناني زيارة إلى سوريا برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين للقاء وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، يوم الأربعاء المقبل للبحث في وقف المواجهات وضبط الحدود وزيادة التنسيق لمنع حصول أي اعتداءات بين البلدين.

16:14

وفد لبناني إلى سوريا الأربعاء

كشفت مصادر متابعة لـ"المدن" أنه بنتيجة التنسيق بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، سيجري وفد لبناني زيارة إلى سوريا برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين للقاء وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، يوم الأربعاء المقبل للبحث في وقف المواجهات وضبط الحدود وزيادة التنسيق لمنع حصول أي اعتداءات بين البلدين.

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