لضبط الحدود مع سوريا.. وزير الدفاع يزور دمشق

يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى زيارة إلى دمشق الأربعاء يلتقي خلالها نظيره السوري للبحث في الوضع الأمني عند الحدود بين البلدين المجاورين.

وأكد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، أن "وزير الدفاع اللبناني يزور دمشق الأربعاء على رأس وفد أمني، حيث يلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة"، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل حكومة جديدة في لبنان في شباط.



وأضاف أن الزيارة تهدف إلى "بحث ضبط الوضع عند الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين".