وزير الدفاع استقبل قائد الجيش.. وتباحث في الوضع الأمني

استقبل وزير الدفاع ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتم خلال اللقاء عرض للتطورات الأمنية في البلاد والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ الأمن والإستقرار في المناطق اللبنانية كافة لا سيما على الحدود الجنوبية والشمالية الشرقية.