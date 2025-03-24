وزير الدفاع استقبل قائد الجيش.. وتباحث في الوضع الأمني
استقبل وزير الدفاع ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتم خلال اللقاء عرض للتطورات الأمنية في البلاد والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ الأمن والإستقرار في المناطق اللبنانية كافة لا سيما على الحدود الجنوبية والشمالية الشرقية.
وتم التطرق خلال اللقاء الى التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في المرحلة الراهنة.
والتقى وزير الدفاع وفداً من المستشارين العسكريين التابعين للدول الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة في الجنوب ودور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مع التأكيد على أهمية تنفيذ القرار 1701 والتحضيرات الجارية لتجديد مهمة اليونيفيل خلال الصيف المقبل.
وبحث وزير الدفاع مع النائب ألان عون في التطورات والمستجدات في البلاد.