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محليات

بالصورة: نواف سلام يصل إلى طرابلس عبر الجو!

2025-03-25 | 03:57
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بالصورة: نواف سلام يصل إلى طرابلس عبر الجو!
بالصورة: نواف سلام يصل إلى طرابلس عبر الجو!

يزور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مدينة طرابلس على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء وبحضور نواب المدينة، وذلك للاطلاع على الوضع فيها وعقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، ولإطلاق خطة أمنية لتثبيت الهدوء والاستقرار.

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