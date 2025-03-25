بالفيديو: حريق يطال محطة الكهرباء في بيروت!

حريق داخل شركة الكهرباء في بيروت وعناصر فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة عليه pic.twitter.com/kuYweCFuay
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 25, 2025
حريق داخل شركة الكهرباء في بيروت وعناصر فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة عليه pic.twitter.com/kuYweCFuay
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان التالي:
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد استعراض التطورات المستجدة خلال الأسبوع المنصرم، أصدر البيان التالي:
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، رئيس مشروع "وطن الإنسان" النائب نعمة إفرام الذي وصف اجتماعه مع جعجع ب"المميز"، معلناً "التحالف مع القوات اللبنانية في ما يخص الانتخابات البلدية في مدينة جونية".