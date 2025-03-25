بالفيديو: حريق يطال محطة الكهرباء في بيروت!

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، رئيس مشروع "وطن الإنسان" النائب نعمة إفرام الذي وصف اجتماعه مع جعجع ب"المميز"، معلناً "التحالف مع القوات اللبنانية في ما يخص الانتخابات البلدية في مدينة جونية".