كرامي اعتذر عن المشاركة في اجتماعات سلام في طرابلس.. الجديد تكشف التفاصيل!

أفاد مراسل الجديد بأن "النائب فيصل كرامي كان قد اعتذر عن المشاركة في اجتماعات رئيس الحكومة نواف سلام بالامس لكنه تلقى اتصالاً هاتفياً مطوّلاً من سلام، تم التطرق خلاله لاهمية حضور نواب طرابلس والشمال اجتماع اليوم افي السرايا الحكومي في طرابلس واهمية المواضيع التي ستطرح والمتعلقة بمشاريع تهم مدينة طرابلس والشمال.