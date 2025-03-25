حريق الهرمل.. 3 ضحايا! (صور)

جهود جبّارة للسيطرة على حريق محطة الوقود في الهرمل وسقوط ثلاثة ضحايا وثلاثة مصابين في حال حرجة.https://t.co/7aqNUJEy0j pic.twitter.com/4m25nSGTpa
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) March 25, 2025
جهود جبّارة للسيطرة على حريق محطة الوقود في الهرمل وسقوط ثلاثة ضحايا وثلاثة مصابين في حال حرجة.https://t.co/7aqNUJEy0j pic.twitter.com/4m25nSGTpa
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان التالي:
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد استعراض التطورات المستجدة خلال الأسبوع المنصرم، أصدر البيان التالي:
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، رئيس مشروع "وطن الإنسان" النائب نعمة إفرام الذي وصف اجتماعه مع جعجع ب"المميز"، معلناً "التحالف مع القوات اللبنانية في ما يخص الانتخابات البلدية في مدينة جونية".