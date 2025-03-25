حريق محطة الوقود.. إليكم تفاصيل ما جرى! (فيديو)

كشف الوكيل القانوني لمحطة الوقود في الهرمل، المحامي أشرف موسوي، عقب الحريق الكبير الذي اندلع في المحطة، أن "حقيقة ما جرى هو خطأ غير مقصود من أحد الموظفين وتمت معالجته حسب الأصول الفنية والمحطة مجهزة بوسائل الحماية كافة".