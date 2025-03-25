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محليات

حريق محطة الوقود.. إليكم تفاصيل ما جرى! (فيديو)

2025-03-25 | 11:05
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حريق محطة الوقود.. إليكم تفاصيل ما جرى! (فيديو)

كشف الوكيل القانوني لمحطة الوقود في الهرمل، المحامي أشرف موسوي، عقب الحريق الكبير الذي اندلع في المحطة، أن "حقيقة ما جرى هو خطأ غير مقصود من أحد الموظفين وتمت معالجته حسب الأصول الفنية والمحطة مجهزة بوسائل الحماية كافة".

وتابع المحامي: "ما حصل أنه وأثناء مرور أحد المارة عمد إلى ركوب الصهريج وإرجاعه إلى الخلف دون إذن أحد، ولكنه لم يستطع السيطرة عليه تركه وغادر ما أدى إلى سرعة إمتداد النيران واصطدام الصهريج بالبناء المقابل للمحطة وسقوط ضحايا وجرحى".

وختم: "المحطة ملتزمة بالقانون لأي جهة كانت". 

في السياق، أعلن الدفاع المدني عن "سقوط 3 ضحايا و3 جرحى حالتهم حرجة جراء الحريق في المحطة".
حريق محطة الوقود.. إليكم تفاصيل ما جرى! (فيديو)

محليات

محطة الوقود

الوقود

الهرمل

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