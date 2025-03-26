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محليات

"دعوة أورتاغوس لبنان إلى التطبيع ليست شخصية" (الشرق الأوسط)

2025-03-26 | 01:39
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&quot;دعوة أورتاغوس لبنان إلى التطبيع ليست شخصية&quot; (الشرق الأوسط)
"دعوة أورتاغوس لبنان إلى التطبيع ليست شخصية" (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط"، "يترقب لبنان الرسمي الزيارة الموعودة من مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، إلى بيروت، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، ليدافع الرؤساء الثلاثة عن موقفهم برفض تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية عبر إشراك دبلوماسيين في الوفد العسكري المفاوض شرطاً لبدء الاجتماعات المخصصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وانسحاب الأخيرة من النقاط التي لا تزال تحتفظ بها، وترسيم الحدود بين البلدين طبقاً لاتفاقية الهدنة الموقعة بينهما، على أن تشمل النقاط الـ13 المتنازع عليها منذ عام 2006".

ويقول مصدر سياسي بارز إن "دعوة أورتاغوس لبنان إلى تطبيع علاقاته بإسرائيل ليست شخصية، بل تستمدها من مطالبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لبنان وسوريا بالتوصل إلى معاهدة سلام مع إسرائيل". 

ويؤكد أن "انتقادها الجيش اللبناني ليس في محله على خلفية تحميله مسؤولية حيال إطلاق 5 صواريخ على مستعمرة المطلة، فيما تلوذ بالصمت ولا تتطرق إلى الخروق الإسرائيلية، التي لم تتوقف منذ أن وقّع لبنان على اتفاق وقف النار، ولا تلقى رداً من حزب الله".
"دعوة أورتاغوس لبنان إلى التطبيع ليست شخصية" (الشرق الأوسط)

محليات

الشرق الاوسط

مورغان اورتاغوس

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"سلام استبق إطلاق الصواريخ.. ووجّه رسالة إلى أميركا: الدولة فقط من تحتكر السلاح"! (الشرق الأوسط)
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