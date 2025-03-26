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محليات

حادث سير.. و3 جرحى!

2025-03-26 | 02:25
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حادث سير.. و3 جرحى!
حادث سير.. و3 جرحى!

أدى حادث سير وقع بعد منتصف الليل على الطريق البحرية في الغازية، الى سقوط 3 جرحى، عملت فرق الإسعاف في كشافة الرسالة الاسلامية على نقلهم إلى المستشفى.

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