مراسلة الجديد تواكب جولة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "الضغط الدولي والعربي الدبلوماسي على اسرائيل لوقف الاعتداءات لم يستنفذ"، مشيرا الى انه لا احد يريد التطبيع مع اسرائيل في لبنان وهو مرفوض من قبل جميع اللبنانيين.
صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، "إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ27-9-2000 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات وبمناسبة عيد الفطر السعيد تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الأول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر) وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه.
سألت مراسلة "الجديد"، جاسينت عنتر، الوفد الفرنسي الذي التقى الرئيس نبيه برّي عن محور لقائهما بعد خروجهما، فكان الجواب باللغة الفرنسية: "إعادة الإعمار". لمشاهدة الفيديو: