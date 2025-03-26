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محليات

الرئيس عون خلال لقائه لودريان: للضغط على إسرائيل للإلتزام بقرار وقف إطلاق النار

2025-03-26 | 06:54
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الرئيس عون خلال لقائه لودريان: للضغط على إسرائيل للإلتزام بقرار وقف إطلاق النار
الرئيس عون خلال لقائه لودريان: للضغط على إسرائيل للإلتزام بقرار وقف إطلاق النار

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، انه يتطلع الى اللقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل في باريس لشكره مجددا على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد، ولاسيما على دوره الشخصي في تسهيل انجاز الاستحقاق الرئاسي. واكد الرئيس عون للموفد الرئاسي الفرنسي انه سيبحث مع الرئيس ماكرون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة.

ولفت الرئيس عون الى ان "موضوع الإصلاحات يأتي في أولوية اهتماماته بالتوازي مع إعادة اعمار البلدات والقرى التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، مشيرا الى ان العمل سيتواصل من اجل إعادة الثقة في الداخل اللبناني، ومع الخارج لاسيما مع وجود فرص متاحة، لذلك يجب الاستفادة منها وابرزها الدعم الفرنسي للبنان والتحرك الذي يقوده الرئيس ماكرون في هذا الاطار".

واكد الرئيس عون انه "مصمم مع الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يمكن ان تواجه مسيرة الإصلاح في البلاد في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والقضائية، وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الأطراف المعنيين، مشيرا الى ان الاجتماعات بدأت مع صندوق النقد الدولي لدرس الخطوات المناسبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة التي نريدها في لبنان قبل ان تكون مطلبا للمجتمع الدولي".

وقال الرئيس عون ان "الإجراءات التي ستتخذ على الصعيد الإداري سوف تعطي رسالة إيجابية للداخل اللبناني والخارج".

وتناول البحث الوضع في الجنوب فاشار الرئيس عون الى "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خلافا للاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي، فضلا عن استمرار احتلال التلال الخمس وعدم اطلاق سراح الاسرى اللبنانيين الذين احتجزتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، لافتا الى ضرورة عمل رعاة الاتفاق على الضغط على إسرائيل للالتزام به حفاظا على صدقيتهم، وضمانا لتنفيذ ما اتفق عليه لاعادة الاستقرار ووقف الاعمال العدائية. وتطرق البحث الى الوضع على الحدود اللبنانية- السورية".
الرئيس عون خلال لقائه لودريان: للضغط على إسرائيل للإلتزام بقرار وقف إطلاق النار

محليات

جوزاف عون

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