"احتيال بخلفية دولية"… قوى الأمن تعمم صورة الفاعل!

صــدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:



" تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المدعو:

- ش. ن. ض. (من مواليد عام 1976، لبنانيّ) الذي أوقف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ.

لذلك يُرجى من الذين وقعوا ضحيّته، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقمَين التاليَين: 921115- 05 و922173 – 05 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه" .