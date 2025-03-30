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محليات
ماكرون: على الدولة اللبنانية استعادة حصر السلاح بيدها
2025-03-30 | 12:38
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ماكرون: على الدولة اللبنانية استعادة حصر السلاح بيدها
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