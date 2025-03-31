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محليات

خيوط عدة تكشف الجهات وراء إطلاق الصواريخ!

2025-03-31 | 10:25
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خيوط عدة تكشف الجهات وراء إطلاق الصواريخ!
خيوط عدة تكشف الجهات وراء إطلاق الصواريخ!

كثفت شعبة المعلومات في الامن العام في الجنوب - فرع الامن القومي، وبتوجيهات من المدير العام اللواء حسن شقير، حجم الاجراءات التي اتخذتها ورفعت وتيرتها بدرجات عالية، بعدما تم إلغاء كل المأذونيات وخاصة خلال فترة عيد الفطر، في وقت انطلقت عملية مسح شاملة في كل مناطق الجنوب لكل المشتبه بهم من لبنانيين ونازحين سوريين واجانب وخاصة في البلدات المحيطة بمناطق اطلاق الصواريخ المشبوهة منذ ايام، والتي اسفرت عن توقيف متورطين اثنين بهذه العملية، وتتولى دائرة التحقيق في الامن العام التحقيق معهما واستجوابهما، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويتابع رئيس فرع الامن القومي في الجنوب في الامن العام العميد علي حطيط الاشراف على الاجراءات الاستثنائية لحصر دائرة الشبهات وخصوصا لدى الشركات والمؤسسات التي يعمل فيها موظفون من غير اللبنانيين او يتردد اليها اجانب، وستستمر هذه الاجراءات بوتيرة عالية والى ابعد الحدود لحفظ امن الدولة وعدم تعريض المواطنين لاي مخاطر وعدم اعطاء ذريعة مجددا للعدو لاستخدام لعبة الصواريخ وسيلة لتوسيع اعتداءاته على الجنوب ولبنان.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أنه "في هذا الاطار تؤكد المعلومات ان التحقيقات التي يجريها فرع الامن القومي في الجنوب ودائرة التحقيق في الامن العام توصلت الى خيوط متعددة تكشف الجهات التي تقف وراء عمليتي اطلاق الصواريخ المشبوهة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك تكتم على اعطاء معلومات تفصيلية حفاظا على سرية التحقيق، ومن هنا كان الكشف عن توقيف متورطين بعملية اطلاق الصواريخ لتبديد الهواجس والقلق".
خيوط عدة تكشف الجهات وراء إطلاق الصواريخ!

محليات

شعبة المعلومات

الأمن العام

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