وزارة الصحة: 3 شهداء و4 إصابات في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

استهدفت غارة إسرائيلية، الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم، قرابة الساعة 2:30، وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه لعنصراً تابع لحزب الله.



وأفاد مراسل قناة الجديد، إن الغارة استهدفت الطبقات الثلاث العلوية للمبنى، حيث اخترقت الصواريخ السطح، وأصابت طابقين في المبنى الواقع بين حي ماضي ومعوض.



وأظهرت صورة التقطها مراسل الجديد الفجوة التي أحدثها الصاروخان بعد دخولهما من السطح، مما خلف دماراً واضحاً في المبنى المستهدف.



