خبير أمني يحذر:ركزوا أنظاركم على العراق.. ما علاقة حزب الله؟

جاء في صحيفة نداء الوطن:

خبير أمني دولي قال في لقاء ضيِّق: "ركِّزوا أنظاركم على العراق، لأنه سيكون ساحة العمليات لـ"حزب الله" ضد القوات الأميركية "الموجودة فيه".