الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:00
إزالة لافتة لحزب الله وغضب بزحلة!
07:18
دينا بأجرأ حوار الليلة مع علي ياسين في برنامج " الفصول الأربعة " بموسمه الثاني
2025-03-31
غزا الكوكب… تعرف على ترند Ghibli!
2025-03-31
أراد إطعام الأسود.. فانقضّت عليه وافترسته!
2025-03-31
تمرين "بوش آب" لجندي أميركي تحت انظار وزير الدفاع (فيديو)
محليات
خبير أمني يحذر:ركزوا أنظاركم على العراق.. ما علاقة حزب الله؟
2025-04-02 | 01:24
A-
A+
خبير أمني يحذر:ركزوا أنظاركم على العراق.. ما علاقة حزب الله؟
جاء في صحيفة نداء الوطن:
خبير أمني دولي قال في لقاء ضيِّق: "ركِّزوا أنظاركم على العراق، لأنه سيكون ساحة العمليات لـ"حزب الله" ضد القوات الأميركية "الموجودة فيه".
مقالات ذات صلة
مساعي إسرائيلية لإقامة «رابط تاريخي» في الجنوب.. خبير عسكري يحذر (الشرق الأوسط)
مصدر مسؤول في حزب الله: لا علاقة للحزب بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان اليوم
حزب الله: لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة
خبير أمني يحذر:ركزوا أنظاركم على العراق.. ما علاقة حزب الله؟
محليات
العراق
حزب الله
العودة الى الأعلى
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
احصاءات غرفة التحكم: 6 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
اقرأ ايضا في محليات
06:40
بالفيديو.. دولفين نافق على شاطئ جبيل
06:40
بالفيديو.. دولفين نافق على شاطئ جبيل
06:10
مصادر دبلوماسية للجديد: هناك إصلاحات على لبنان ان يقوم بها قبل نيسان شرطا لحصوله على دعم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي
06:10
مصادر دبلوماسية للجديد: هناك إصلاحات على لبنان ان يقوم بها قبل نيسان شرطا لحصوله على دعم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي
06:08
مصادر دبلوماسية الجديد: الموفدة الأمريكية مورغن اورتاغس ستصل إلى لبنان في الساعات المقبلة وسط جو أميركي تصعيدي حول ضرورة نزع سلاح حزب الله بأسرع وقت
06:08
مصادر دبلوماسية الجديد: الموفدة الأمريكية مورغن اورتاغس ستصل إلى لبنان في الساعات المقبلة وسط جو أميركي تصعيدي حول ضرورة نزع سلاح حزب الله بأسرع وقت
يحدث الآن
محليات
06:40
بالفيديو.. دولفين نافق على شاطئ جبيل
محليات
06:10
مصادر دبلوماسية للجديد: هناك إصلاحات على لبنان ان يقوم بها قبل نيسان شرطا لحصوله على دعم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي
محليات
06:08
مصادر دبلوماسية الجديد: الموفدة الأمريكية مورغن اورتاغس ستصل إلى لبنان في الساعات المقبلة وسط جو أميركي تصعيدي حول ضرورة نزع سلاح حزب الله بأسرع وقت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
01:24
خبير أمني يحذر:ركزوا أنظاركم على العراق.. ما علاقة حزب الله؟
06:40
بالفيديو.. دولفين نافق على شاطئ جبيل
14:39
الراقصة دينا تكشف علاقتها بـ باسل الأسد: مشاهد صيدنايا ذكاء اصطناعي
2025-03-31
عن المفاوضات.. إيران تتخذ قرارها وترد على ترامب
2025-01-08
سلاف فواخرجي بخطوة لافتة تجاه زوجها وائل رمضان بعد خروجهما من سوريا
01:01
أنتوني .. لاعب غيّر وجه ريال بيتيس
بالفيديو
بالفيديو
23:54
إسرائيل تصعد وتستهدف قلب الضاحية | تقرير
13:21
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2025
09:05
هنا بيروت - فارس خشان - الحلقة الكاملة
2025-03-31
وديع الشيخ :مني بحاجة لشهرة والباب يلي دقيته حاعتبره ضجة وما سمعتا ومبروك الفستان اللي كنت لابسه
2025-03-31
وديع الشيخ يرد: الباب اللي دقيته هاعتبره ضجة وما سمعتها ومبروك الفستان اللي كنت لابسه
2025-03-31
مقدمة النشرة المسائية 31-03-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
10:25
راغب علامة يحسم حقيقة طرده من الإمارات.. اليكم ما قاله
فن
10:25
راغب علامة يحسم حقيقة طرده من الإمارات.. اليكم ما قاله
محليات
08:00
إزالة لافتة لحزب الله وغضب بزحلة!
محليات
08:00
إزالة لافتة لحزب الله وغضب بزحلة!
عربي و دولي
08:31
هجوم غير مسبوق على إيران قريبًا.. تقرير إسرائيلي خطير!
عربي و دولي
08:31
هجوم غير مسبوق على إيران قريبًا.. تقرير إسرائيلي خطير!
عربي و دولي
07:01
حزب الله: إسرائيل أنهت الهدنة.. لكننا ملتزمون بها
عربي و دولي
07:01
حزب الله: إسرائيل أنهت الهدنة.. لكننا ملتزمون بها
خاص الجديد
16:15
"هجوم كاسح على لبنان؟" "الجديد" تدقق وهذه حقيقة الخبر
خاص الجديد
16:15
"هجوم كاسح على لبنان؟" "الجديد" تدقق وهذه حقيقة الخبر
عربي و دولي
09:00
عن أمن المطار وطائرات إيران.. ماذا قال وزير الأشغال؟
عربي و دولي
09:00
عن أمن المطار وطائرات إيران.. ماذا قال وزير الأشغال؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025