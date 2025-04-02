"كلنا إرادة" رداً على "حملات التضليل والافتراء": الهجوم علينا لأنّنا تجرّأنا على المطالبة بكشف المسؤولين عن الأزمة ومحاسبتهم

صرّح البطريرك الراعي من قصر بعبدا: "هنّأنا الرئيس عون على التعيينات، وأكدنا له محبّتنا وصلواتنا ودعمنا له، كما دعوناه إلى قدّاس الفصح في بكركي، وتطرّقنا إلى الشؤون العامة". وعن الاعتداءات الإسرائيلية، اعتبر الراعي أنها "تُعدّ خرقًا لوقف إطلاق النار، ولبنان مصرّ على اتباع المسار الدبلوماسي، فيما يجب أن يكون السلاح حصريًا بيد الدولة".
تقدَّم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عبر وكيلِه المحامي الدكتور حسن فضل الله ،بإخبارٍ الى النيابةِ العامَّة التمييزية، بوجهِ كل من يُظهِرِهُ التحقيق ،فاعلاً او شريكاً او مُتدخِلاً او محرضاً ،في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولةْ المصْدر بتاريخ بتاريخ 27 آذار 2025 في الجنوب ، وكل من تورَّط في نشر الخطاب التحريضي للعدو ،والذي يؤدي الى زعزعة الاستقرار الداخلي ويحضُّ على النزاع ببن الطوائف واضعاف الشعور القومي.