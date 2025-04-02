مجلس الوزراء يعقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة في السراي الحكومي

كتبت صحيفة "اللواء": النقطة المحورية في الوضع الداخلي تتصل بإعطاء الدولة بأركانها كافة الاولوية للحد او لمنع الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة ضد لبنان، على خلفية خرق لا يتوقف للقرار 1701، الذي نصّ على وقف النار، ولم تلتزم به اسرائيل قط، بذرائع تجمع بين التضليل والكذب، لتبرير نزعتها العدوانية، التي تشمل المنطقة بأسرها، من غزة الى الضفة، والجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع امتداداً الى دمشق والمحافظات السورية.
كتبت صحيفة "نداء الوطن": بعيداً من كل مماحكات الزواريب الداخلية التي من شأنها أن تعرقِل المعالجات، الجميع في انتظار ما ستحمله في جعبتها الدبلوماسية الأميركية مورغين أورتاغوس التي يُفترض أن تصل غداً الجمعة أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
كتبت صحيفة الجمهورية: "أبلغنا مرجع سياسي قوله إنّه لا يعزل زيارة مورغان اورتاغوس عمّا سبق تسويقه اخيراً، سواء على لسانها شخصياً او لسان المبعوث الشخصي للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف عن نزع سلاح «حزب الله» وتشكيل لجان المفاوضات الثلاث مع إسرائيل حول الخط الأزرق والنقاط الخمس والأسرى. وكلها تشكّل غطاءً لهدف إطلاق مسار التطبيع مع اسرائيل.