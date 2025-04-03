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معاريف عن زعيم المعارضة يائير لابيد: إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا سنوقف الدولة حتى إشعار آخر
معاريف عن زعيم المعارضة يائير لابيد: إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا سنوقف الدولة حتى إشعار آخر
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مراسل الجديد: مروحية اسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة بـ 3 صواريخ
2025-04-03 | 14:27
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مراسل الجديد: مروحية اسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة بـ 3 صواريخ
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