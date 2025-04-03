مراسل الجديد: مروحية اسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة بـ 3 صواريخ

معاريف عن زعيم المعارضة يائير لابيد: إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا سنوقف الدولة حتى إشعار آخر

معاريف عن زعيم المعارضة يائير لابيد: إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا سنوقف الدولة حتى إشعار آخر