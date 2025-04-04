الرئيس سلام يستنكر العدوان الاسرائيلي على صيدا

أشار المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام، في بيان الى أنه "مجدداً تستهدف إسرائيل ليل الآمنين، هذه المرة في عاصمة الجنوب. إن استهداف مدينة صيدا، أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار 1701 ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الاعمال العدائية".

