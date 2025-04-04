حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال مراسم التسلم والتسليم في المركزي: أدرك ثقل الأمانة ودقة المرحلة التي نمر بها وأخص بالشكر الرؤساء الثلاث والوزراء على ثقتهم

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و في الداخل، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.