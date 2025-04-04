داخل كيس وبالبحر.. العثور على جثة متحللة

وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق الإسعاف وعناصر الأدلة الجنائية التي عملت على الكشف الأولي على الجثة، التي يرجح أنها متحللة بالكامل، ما يشير إلى أن الوفاة قد تكون وقعت منذ فترة زمنية طويلة.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد هوية صاحب الجثة، والوقوف على ظروف الوفاة، وما إذا كان الضحية قد تعرض لجريمة قتل أو أن الوفاة ناتجة عن أسباب أخرى وتنتظر نتائج التحاليل الجنائية لتبيان المزيد من التفاصيل.